Infrastrutture: Veneto Strade presenta nuovo sistema monitoraggio ponti e viadotti

Venezia, 15 set. (AdnKronos) – Un nuovo sistema di monitoraggio dei ponti delle strade del Veneto verrà presentato domani 16 novembre alle ore 13 presso la sede di Veneto Strade in via Baseggio 5 a Mestre. Si tratta di un sistema sperimentale che sarà in grado di controllare eventuali movimenti strutturali dei ponti e dei viadotti. Un controllo fondamentale per evitare fenomeni di cedimento o di collasso delle strutture, come recentemente avvenuto con gravi conseguenti effetti.

All’incontro saranno presenti l’assessore regionale alla Mobilità, Elisa De Berti e il direttore generale di Veneto Strade, Silvano Vernizzi.