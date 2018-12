Innovazione: Angi premia 22 giovani imprese

Roma, 14 dic. (Labitalia) – Si è svolta questa mattina, presso l’Aula dei Gruppi della Camera dei deputati, la cerimonia di consegna del premio nazionale Angi, riservato al mondo dell’innovazione italiana. Dopo il successo e gli apprezzamenti ricevuti lo scorso 7 dicembre con la premiazione in anteprima di Bebe Vio, insignita dell’’Innovation Leader Award’, l’Associazione nazionale giovani innovatori, promotrice dell’iniziativa, rilancia e forma un vero e proprio dream team dell’innovazione. Undici sono infatti le categorie premiate, per un totale di ventidue giovani imprese, due per ognuna. Come il numero dei convocati di un’intera nazionale di calcio, chiamate una a una sul palco dai presentatori, Daniel Della Seta e Camilla Nata, e dal presidente dell’Angi, Gabriele Ferrieri. A consegnare i premi sono stati i top manager di grandi corporate italiane e internazionali.

Ma l’iniziativa è stata soprattutto l’occasione per mettere in relazione tra loro le istituzioni, il mondo del lavoro, della cultura, dell’istruzione e dello spettacolo attorno ai temi dell’innovazione. La cerimonia, infatti, ha ricevuto il pauso del vicepresidente della Camera dei deputati, Fabio Rampelli, e ha visto gli interventi del sottosegretario dell’Istruzione, Salvatore Giuliano, dell’assessore di Roma Capitale, Flavia Marzano, e dei membri dell’Intergruppo per l’Innovazione, Antonio Palmieri e Federico Mollicone, che hanno auspicato un pieno coinvolgimento dell’Angi come interlocutore sul tema innovazione. A fare da raccordo lo speech sull’innovazione nella comunicazione tenuto Giampaolo Rossi, membro del Cda della Rai.

“Oggi per me e per tutta l’Angi – ha spiegato il presidente Ferrieri – è un giorno davvero speciale. Il Premio nazionale Angi nasce per premiare i migliori innovatori italiani e rappresenta un momento di grandissimo valore per tutti noi. Siamo entusiasti di poterci confrontare con interlocutori istituzionali, del mondo imprenditoriale, dell’informazione e della cultura”.

Ecco l’elenco completo dei 22 premiati: App farmacisti Sifo e Epatite C Aristea (categoria Scienza & Salute) Imaginarium e Louise Keyton (Costume & Società), Tooteko e Italianway (Cultura & Turismo), Motork e Anemotech (Mobilità e Smart City), Waltly e Sanity System (Energia & Ambiente), Solenica e Rise (Industria & Robotica), Accademia del Panino e Agricolus (Food & Agricolus), Corehab e Tiss’You (Sport & Benessere), Oval Money e Satispay (Economia & Finanza), Kaitiaki e Piano C (Formazione & Human Resource), Digital Box e Salute per tutti (Comunicazione & Mass Media).

Dei premi speciali sono stati invece riservati agli attori Pamela Villoresi e Michele Mirabella, al critico d’arte Philippe Daverio, all’ambasciatrice del made in Italy nel mondo Gabriella Carlucci, e alla giornalista, nonché consigliera comunale più giovane d’Italia, Vanessa Combattelli, premiata con una borsa di studio sulla comunicazione politica messa a disposizione da Polis, la Scuola universitaria per la formazione politica della Linkcampus University (Polis).

A Bebe Vio si sono inoltri aggiunti altri ‘Innovation Leader’, da Diana Battaggia, dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per lo sviluppo industriale in Italia, alla designer Maria Cristina Finucci, da Maria Rita Costanza, del Gruppo Zucchetti, all’ex ministro dell’Innovazione, Luigi Nicolais.