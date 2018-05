Innovazione: Casaleggio, ottimista su futuro Italia, in grado di cavalcare onda (2)

(AdnKronos) – Platea piena al Wired Next Fest per Davide Casaleggio, che ha parlato di temi a lui cari come l’ecommerce, l’intelligenza artificiale e la cittadinanza digitale. A proposito del ruolo dello Stato e della politica nel futuro, secondo Casaleggio questo sarà strettamente legato all’innovazione.

La politica “deve permettere la creazione di un’ecosistema dell’innovazione: ci sono esempi in giro per il mondo dove questo è stato permesso, per cui è possibile farlo”. Ad esempio, dice, stimolando “il finanziamento all’innovazione e ai venture capital”. In Italia, “questi investimenti sono sotto i 200 mln l’anno, in Francia venti volte tanto, in Gran Bretagna 40 volte tante e in Spagna cinque volte tanto. Bisogna riuscire a creare un sistema di finanziamento, stimolando i privati”.

La crisi di fiducia nei confronti delle elite, secondo il presidente della Casaleggio Associati, si risolve “con la relazione e la partecipazione dei cittadini” alla società e alla vita pubblica.