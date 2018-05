Roma, 26 mag. (AdnKronos) – “La legalizzazione dell’aborto è un risultato storico per l’’Irlanda e per tutti quelli che lottano e credono nell’affermazione dei diritti. In Italia non la daremo vinta a chi vorrebbe spostare le lancette dell’orologio al 1978”. Lo dice l’ex presidente della Camera Laura Boldrini.