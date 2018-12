Innovazione: Milano, analogico e virtuale a ‘Le conseguenze del futuro’ (2)

(AdnKronos) – E se la conoscenza è politica, “La buona politica è quando ci si comincia a conoscere come persone, a vedere il mondo dal punto di vista dell’altro e sarà difficile accoltellarlo alla schiena”, in questo senso la scuola pubblica è “un luogo di socializzazione, di un’Italia cosmopolita e multicolore, dove c’è empatia con chi non ci somiglia e parla un’altra lingua. La politica è l’arte della convivenza tra diversi che darà frutti più buoni quanto più saremo capaci di integrarci”, chiosa.

Un’integrazione, una mescolanza, un’apertura che sono il segno del successo di Massimo Banzi, tra i fondatori della piattaforma open source Arduino che dall’idea di utilizzare l’elettronica in modo creativo, ha creato “una comunità di milioni di persone che condividono conoscenze, creano eventi e si incontrano, implementano un progetto e lo condividono”. Una realtà dislocata nel mondo “che crea però spazi reali, posti di lavoro, persone che si interrogano su temi etici, che condividono conoscenza”.