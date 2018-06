Intercettazioni: Sarti, legge bavaglio non vedrà mai la luce

Roma, 23 giu. (AdnKronos) – “La legge bavaglio non vedrà mai la luce. Avevamo promesso durante la scorsa legislatura che se fossimo arrivati al governo avremmo bloccato l’entrata in vigore della legge sulle intercettazioni e lo stiamo facendo. Ci dispiace per chi contava sull’entrata in vigore del decreto per portare avanti i propri interessi personali ma con noi la vita per affaristi, corrotti e lobbisti non sarà facile”. Lo afferma la presidente della commissione Giustizia della Camera, Giulia Sarti.

“Il decreto voluto dal ministro Orlando -aggiunge- avrebbe solo agevolato gruppi di interesse. Avrebbe posto la polizia giudiziaria come unico filtro alla raccolta delle informazioni e reso, quindi, molto più complicato il lavoro di magistrati, pubblici ministeri e avvocati. Noi, al contrario, vogliamo potenziare lo strumento delle intercettazioni, così come abbiamo scritto nel contratto di governo. È solo il primo passo, tanti ancora ce ne sono da fare. Ce la metteremo tutta nell’interesse dei cittadini onesti che hanno il diritto di avere risposte da una giustizia efficiente”.