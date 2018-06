Governo: Marin (Fi), confusione regna sovrana

Roma, 23 giu. (AdnKronos) – “Noi di Forza Italia abbiamo votato no alla fiducia al governo perché siamo fermamente convinti che non sarà in grado di governare bene il nostro Paese. Siamo all’opposizione di questo governo giallo-verde senza se e senza ma. Infatti abbiamo detto no al contratto di governo che ci è subito apparso vuoto e superficiale. Il problema è che non è solo questo. Nel governo infatti la confusione regna sovrana”. Lo afferma il deputato di Forza Italia Marco Marin.

“Non esiste una linea comune: ultimo esempio i vaccini. Senza pensare a Conte. Che da vaso di coccio tra i due vasi di ferro Di Maio e Salvini non proferisce parola. Non ci pensa proprio. Sta zitto. Forse -conclude l’esponente azzurro- pensa che sia meglio non farsi notare. Gli italiani meritano di meglio”.