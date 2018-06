Internet: Fico, educare a cittadinanza digitale, troppo facile dire è colpa Rete

Roma, 26 giu. (AdnKronos) – “Sono convinto che per costruire una effettiva cittadinanza digitale occorra fare un lavoro essenzialmente di tipo educativo e culturale. Un lavoro che postula un ruolo più attivo non soltanto delle Istituzioni rappresentative e della politica, ma anche e soprattutto della scuola, dell’università e dei media, sia tradizionali sia on line. Ricordando che siamo davanti a una responsabilità che è sempre culturale e sociale”. Lo rimarca il presidente della Camera Roberto Fico, intervenendo all’Internet Day organizzato da Agi e Censis a Montecitorio.

“Troppo facile è dire ‘è colpa di internet’ – sottolinea la Terza carica dello Stato – serve approntare ragionamenti maturi sui percorsi su cui si muove tutta la nostra società.Abbiamo davanti delle opportunità cui far fronte con lungimiranza. Le tecnologie digitali e la rete sono strumenti utili per consentire il lancio di esperienze di democrazia partecipativa, che è centrale per riavvicinare le persone alle istituzioni e avvicinarle per la prima volta a nuovi percorsi di partecipazione. Penso ai nativi digitali che continuanoa vedere la politica come qualcosa di distante. La rete può far capire a tutti che la politica è vicina: agevolando la condivisione di idee, progetti e processi decisionali. Quando parliamo dei rischi del web, che certamente ci sono, ricordiamoci allo stesso tempo delle opportunità enormi cui andiamo incontro. Facciamolo con entusiasmo, responsabilità e capacità di guardare al futuro”, l’invito e l’auspicio di Fico.