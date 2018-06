Fisco: Merletti (Confartigianato), ben venga Flat tax

Roma, 26 giu. (AdnKronos) – Il tema delle tasse “è cruciale”: “ne paghiamo tante, troppe e lo spread fiscale tra noi e l’Europa è sempre troppo elevato: la differente pressione fiscale ci costa 18,6 miliardi rispetto alla media Ue! E allora ben venga la Flat Tax!”. Ad affermarlo è il presidente di Confartigianato, Giorgio Merletti, nel corso del suo intervento all’Assemblea. Da Confartigianato, sottolinea, “viene un pieno e convinto plauso ad una drastica riduzione delle tasse sulle imprese e sulle persone. L’abbiamo chiesta in mille versioni e, se adesso arriva, figuratevi se dissertiamo sui particolari!”.

Tuttavia, aggiunge, “resta necessario fare alcuni interventi urgenti: rendere possibile il riporto delle perdite per le imprese in contabilità semplificata per completare e rendere fruibile la tassazione per cassa; così come consentire la deducibilità totale dell’Imu sugli immobili strumentali”. In relazione poi all’avvio della fatturazione elettronica, che chiediamo avvenga per tutti dal 1° gennaio 2019 evitando la partenza troppo frettolosa per alcune categorie dal 1° luglio 2018, “vanno ridotti adempimenti onerosi, a partire dallo split payment e dal reverse charge in edilizia”.

L’utilizzo dei servizi resi dallo Stato, spiega ancora Merletti, “deve essere ripagato, attraverso la tassazione, per quel che effettivamente valgono ed esprimono. È da queste considerazioni che occorre ripartire nel rapporto fisco-contribuente. Ma non basta, è necessaria anche la correttezza dei comportamenti dello Stato nei confronti dei propri cittadini come condizione primaria per aumentare la compliance in campo fiscale. Buona fede e reciproca collaborazione tra le parti in ambito fiscale sono concetti contenuti nel contratto di Governo che, unitamente all’abolizione dell’inversione dell’onere della prova, possono contribuire a migliore il rapporto tra istituzioni e cittadini”.