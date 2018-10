Irideos: acquista 100% di Clouditalia da Minacom (4)

(AdnKronos) – Irideos, controllata da F2i, il più grande Fondo infrastrutturale operante in Italia, e da Marguerite, fondo creato con il sostegno di sei istituzioni finanziarie pubbliche europee, è nata nel luglio 2017 con l’acquisizione di Infracom Italia, a cui sono poi seguite le acquisizioni di MC-link, BiG Tlc, KPNQWest Italia e, a luglio 2018, di Enter. Completata lo scorso agosto la fusione per incorporazione delle prime quattro società, Irideos è oggi posseduta al 78,3% da F2i, al 19,6% da Marguerite e per il restante 2,1% da azionisti di minoranza.

Irideos già oggi può contare su una rete in fibra ottica di circa 15.000 km, che si estende lungo le principali autostrade nazionali e include circa 2.400 km di tratte metropolitane. La piattaforma tecnologica del gruppo comprende 12 data center, situati a Milano (dove ha sede Avalon, il più grande Internet Exchange privato italiano con oltre 150 operatori collegati), Roma, Trento e Verona. Grazie a questa infrastruttura, IRIDEOS consente ad aziende e operatori di ospitare le proprie architetture informatiche e usufruire di piattaforme cloud avanzate, godendo di un accesso diretto e privilegiato alla rete dati italiana.

