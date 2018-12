Israele: Salvini, modello che va difeso e sostenuto

Roma, 12 dic. (AdnKronos) – “Costruttori di pace: chi governa deve metterci l’anima per provare a riportare pace, convivenza, integrazione e serenità”. Cosi il ministro dell’Interno Matteo Salvini, parlando coi giornalisti dell’attentato di Strasburgo. “Israele è un modello da questo e altri punti di vista nella difesa del territorio e dei suoi cittadini. Un modello che va difeso e sostenuto”.

“Ho fatto l’europarlamentare per nove anni – ricorda – Strasburgo era casa mia, quei mercatini erano casa mia. La preghiera da sola non basta più occorre individuare ricercare bloccare arrestare con ogni mezzo possibile immaginabile per verificare chi entra e chi esce da un Paese: questo non è un diritto ma un dovere”.

“Io guardo in casa mia. Noi dobbiamo lavorare ancora meglio le forze di sicurezza e di intelligence italiane sono fra le migliori al mondo, rinsaldare l’asse con Israele significa avere ancora più sicurezza di questo ho parlato ieri e parlerò oggi con Netanyahu: siamo in totale sintonia”, ha assicurato.