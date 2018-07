Istat: al via 13ma conferenza nazionale statistica (2)

(AdnKronos) – Nel pomeriggio, a partire dalle 15.15, gli incontri nelle sessioni parallele sono dedicati a: Le evoluzioni del mercato del lavoro e le nuove competenze (coordina Marta De Philippis, Banca d’Italia); I processi di trasformazione dei contesti urbani e delle periferie (coordina Giorgio Martini, Agenzia per la Coesione territoriale); Ecosistemi di dati e servizi: la strategia italiana ed europea (modera Giorgio Alleva, presidente Istat); Dati per le scelte strategiche, le politiche e la programmazione (coordina Vincenzo Lo Moro, Istat).

Da segnalare anche lo spazio dedicato ai premi – come il Premio Olimpiadi per la statistica – e, sempre sulla comunicazione, l’incontro La verità dei dati. Fact checking, debunking e credibilità, coordinato da Antonello Salerno (Corriere Comunicazioni). La prima giornata di Conferenza si chiude con l’intervento in sessione plenaria di Alberto Felice De Toni dal titolo “Il gap della Complessità. Dai sistemi ai soggetti” (dalle 17,30 alle 18,30).