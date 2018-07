Istat: al via 13ma conferenza nazionale statistica

Roma, 3 lug. (AdnKronos) – Prende avvio il 4 luglio la 13a Conferenza nazionale di statistica che, nel corso di tre giornate di lavori, mette a confronto produttori e utilizzatori di dati, fornitori di servizi statistici e detentori di grandi masse di dati, stakeholders e policy maker per definire un programma comune di potenziamento della funzione statistica. I lavori hanno inizio alle 9.30 con la prima Sessione Plenaria che ospita la relazione introduttiva di Giorgio Alleva, Presidente Istat, e quella di Mariana Kotzeva, Director General Eurostat.

La mattinata prosegue con quattro sessioni parallele: Le nuove frontiere nella misurazione dei conti nazionali coordinata da Gian Paolo Oneto (Istat), Il contributo della demografia allo sviluppo del Paese che vede la presenza di Massimo Livi Bacci (Università degli studi di Firenze), Dai Big Data alle Smart Statistics, coordinata da Monica Scannapieco (Istat), La dimensione e gli indicatori del benessere, moderata da Tiziana Laureti (Università della Tuscia).

Importanti gli approfondimenti sul rapporto fra informazione statistica e giornalismo con gli incontri nell’Agorà della comunicazione Trasformiamo i dati in notizie (vere), coordinato da Patrizia Cacioli (Istat) ed Evitare la crisi del Data Journalism, con la presenza di Roberto Petrini (La Repubblica). Sono previsti inoltre incontri dedicati a tematiche territoriali – come “Umbria in cifre” e “Il portale Stria: riaggregazioni territoriali e non solo” – e alla Cultura statistica, con la partecipazione anche dei più giovani.