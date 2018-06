Italia-Cina: al via Forum, pmi e Tronchetti tra i protagonisti (5)

(AdnKronos) – Lo Sme Forum ha visto la partecipazione di oltre 70 fra piccole e medie imprese, banche, associazioni industriali ed enti di supporto all’internazionalizzazione per un totale di più di 120 partecipanti permettendo alle imprese italiane di scoprire nuovi luoghi per avviare nuove opportunità di business. Settori focus dell’iniziativa sono le Macchine e i Prodotti della Meccanica (in particolare macchine tessili, utensili, meccanica agricola e packaging), Green Technology e Clean Energy, Farmaceutica e Biomedicale, Arredamento, Nautica e Food&Beverage.

Nella giornata odierna c’è la cerimonia di apertura ufficiale del Business Forum e di presentazione delle opportunità di collaborazione offerte dalla città di Dalian. Nel pomeriggio spazio allla prima sessione di incontri bilaterali fra imprese italiane e controparti cinesi organizzati con la collaborazione di Bank of China.

Mercoledì 20 giugno sarà invece dedicato alla visita della nuova zona economica di Jinpu e al successivo trasferimento a Qingdao. A Qingdao, giovedì 21 giugno, si terrà una presentazione delle opportunità di investimento nello Shandong presieduta dal vice Sindaco della città Liu Liaujun, a cui farà seguito un’ulteriore sessione di incontri di business con imprese cinesi. Nel complesso sono quasi 700 incontri b2b confermati nelle due città per oltre 350 imprese locali preregistrate.