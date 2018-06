Italia-Cina: al via Forum, pmi e Tronchetti tra i protagonisti (4)

(AdnKronos) – “I vantaggi competitivi del Made in Italy nelle tecnologie e nei beni di consumo bene intercettano i bisogni che la Cina esprime attraverso le sue politiche di sviluppo, a cominciare da MIC 2025. Già dal 2017 l’Italia ha posto al vertice delle sue priorità il rafforzamento dei rapporti economici con la Cina, potenziando significativamente l’impegno delle Istituzioni a sostegno delle imprese, e i risultati sono stati tangibili”, ha affermato Michele Scannavini, presidente Agenzia Ice.

“Il potenziale è comunque ancora grande e per essere colto appieno richiede anche interventi sul territorio, insieme alle nostre PMI, in provincie cinesi di grande sviluppo ma ancora poco conosciute dal sistema industriale italiano, come il Liaoning e lo Shandong. È questo l’obiettivo che abbiamo condiviso nell’impostazione del Business Forum Italia Cina 2018, un’iniziativa che si inserisce efficacemente nel nostro piano di attività in Cina che conta oltre 100 iniziative nei prossimi 12 mesi”, ha osservato. La delegazione italiana del secondo ‘Sme Forum’ è stata guidata dal co-presidente del Business Forum e vice presidente esecutivo e amministratore delegato di Pirelli Marco Tronchetti Provera, dal direttore generale per le politiche di internazionalizzazione e promozione degli scambi del Ministero dello Sviluppo economico Fabrizio Lucentini e dal presidente di Agenzia-Ice, Michele Scannavini.

Nell’ambito della missione l’ambasciatore d’Italia in Cina, Ettore Sequi, ha avuto un lungo colloquio con il vice ministro del Commercio Wang Bingnan con cui ha anche inaugurato il segmento istituzionale del Business Forum, rimarcando la straordinaria importanza di questo strumento nell’ambito delle relazioni bilaterali Italia-Cina. “Il Business Forum Italia-Cina si conferma anche in questa occasione uno strumento decisivo per incentivare il dialogo e la cooperazione tra imprese italiane e cinesi, soprattutto di medie e piccole dimensioni. In questo Paese dalle dimensioni continentali, l’Ambasciata punta su un approccio coordinato, coeso e inclusivo tra tutti gli attori che operano in Cina attraverso iniziative come il raduno di Yanqi Lake, un confronto diretto e informale tra Istituzioni e imprese per definire insieme come agire su questo mercato in modo efficiente e vantaggioso”, così l’ambasciatore Sequi nel suo intervento di apertura.