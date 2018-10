Italia-Cina: al via riunione inaugurale task force al Mise

Roma, 1 ott. (AdnKronos) – Al via oggi al ministero dello Sviluppo Economico la riunione inaugurale della Task Force Cina che si terrà dalle 16 alle 18. Istituita dal vicepresidente del Consiglio e ministro Luigi Di Maio e guidata dal sottosegretario Geraci, la Task Force Cina è un gruppo di lavoro e dialogo fra Governo, società civile, accademici e mondo imprenditoriale, ed è aperto a tutte le persone interessate. Il suo obiettivo principale consiste nell’elaborazione di una nuova strategia nazionale di sistema destinata a rafforzare le relazioni tra Italia e Cina.

La riunione inaugurale, che coincide con il 69esimo anniversario della Fondazione della Repubblica Popolare Cinese, verrà presieduta dallo stesso Sottosegretario Geraci e vedrà la partecipazione dell’Ambasciatore italiano a Pechino, Ettore Sequi, dell’Ambasciatore in Italia della Repubblica Popolare Cinese, Li Ruiyu, nonché del sottosegretario agli Esteri Manlio di Stefano, del sottosegretario all’Economia e Finanze Laura Castelli, del sottosegretario agli Affari Europei Luciano Barra Caracciolo, del sottosegretario agli Interni Carlo Sibilia, del Sottosegretario al Lavoro, Claudio Cominardi e del sottosegretario per i Beni e le Attività Culturali Gianluca Vacca: una folta rappresentanza del Governo del Cambiamento che dimostra l’importanza che l’Italia pone nelle relazioni con la Cina e l’approccio inter-ministeriale e sistemico di codesta iniziativa.

La riunione avrà tre momenti principali: durante la prima parte, il Sottosegretario Geraci illustrerà gli obiettivi della Task Force Cina, proporrà ai partecipanti una struttura di organizzazione in Working Group e suggerirà un piano di lavoro.

