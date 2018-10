Ottobre bagnato

Roma, 1 ott. (AdnKronos) – Esordio d’ottobre all’insegna del maltempo su molte regioni. Una perturbazione atlantica farà infatti peggiorare il tempo al Centro-Nord e in Campania. Per gli esperti de ilmeteo.it, da oggi piogge via via più diffuse e moderate raggiungeranno il Nord, la Toscana, il Lazio fino a Roma, l’Umbria e la Campania fino a Napoli.

Il quadro meteorologico peggiorerà tra il pomeriggio e la sera, quando la formazione di un vortice ciclonico richiamerà aria fredda che entrerà al Nordest sotto forma di Bora con nubifragi su Friuli Venezia Giulia, Veneto ed Emilia e il ritorno della neve sulle Alpi orientali fin sopra i 1200 metri in nottata, imbiancando tutto il Cortina e tutto il Cadore. Le piogge continueranno a bagnare il resto del Nord, la Toscana, l’Umbria, si estenderanno alle Marche con temporali, proseguiranno poi sul Lazio meridionale e ancora in Campania, fino a Napoli.

Antonio Sanò, direttore e fondatore del sito ilmeteo.it, avvisa inoltre che da domani il vortice ciclonico scenderà verso la Sardegna e la Sicilia inserendo le due isole maggiori, il Sud e le regioni adriatiche in una lunga fase di maltempo che potrebbe durare per tutta la settimana.

Mi piace: Mi piace Caricamento...