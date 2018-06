Kme: Fiom, incontro al Mise con azienda, piano per avvio discussione

Roma, 23 giu. (AdnKronos) – “Dopo vari rinvii risulta confermato per lunedì prossimo 25 giugno l’incontro al Ministero dello Sviluppo Economico con l’azienda Kme. Da parte della Kme si registra una volontà di rilancio negli stabilimenti in Italia, accompagnati da un piano industriale, presupposto necessario per avviare una discussione in sede ministeriale e farci riconoscere adeguati ammortizzatori sociali che accompagnino un programma di investimenti complessi e un recupero occupazionale. Il settore della metallurgia è fondamentale per un paese industriale, va considerato nella stessa misura della siderurgia”. Ad affermarlo in una nota è Massimo Braccini, coordinatore nazionale Fiom Cgil Gruppo Kme.

Dopo molti anni di incertezze e molteplici accordi sindacali, costati molti sacrifici ai lavoratori, sottolinea il sindacalista, “crediamo possano esserci di nuovo le condizioni, se il progetto della Kme è credibile e basato su cospicui investimenti, per uscire da una lunga fase di incertezze e aprire un nuovo scenario di sviluppo che può determinare non solo le garanzie occupazionali, ma anche un processo virtuoso per tutto un’importante indotto che ruota intorno a questo gruppo”.