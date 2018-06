Direzione Rai, spunta ipotesi Vaccarono

Roma, 23 giu. (AdnKronos) – Accelerazione in vista per il . Parlamento e Governo hanno tempo fino al 31 luglio per rinnovare il Cda della Tv di Stato. Per i 4 posti di nomina parlamentare sono arrivate sui siti di Camera e Senato 236 candidature. Intanto per la poltrona di direttore generale, la cui scelta spetta all’azionista Tesoro – a quanto apprende l’Adnkronos – spunta il nome di Fabio Vaccarono, attuale Country Director di Google Italia.

Vaccarono, con un passato nel settore della pubblicità entra nella rosa dei papabili assieme agli altri nomi già circolati nei giorni scorsi. Laureato in economia e Mba alla Bocconi, in precedenza, è stato Ad della Manzoni, direttore generale di Sole 24 Ore System, Rcs Pubblicità e Ceo di Starcom Mediavest Group.

Intanto tra i criteri che i partiti di maggioranza sembrano orientati a seguire nella scelta dei nuovi amministratori da mandare a viale Mazzini anche quello del rispetto delle quote rosa. Quindi quando si tratterà di votare i 4 candidati tra quelli che hanno presentato il curriculum si cercherà di fare in modo che nel nuovo Cda, composto di 7 membri, ci sia una adeguata rappresentanza femminile.