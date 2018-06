La Chimera Nuoto apre gli Sport Camp 2018

La Chimera Nuoto apre la quarta edizione degli Sport Camp. Da lunedì 11 giugno, il palazzetto del nuoto di Arezzo tornerà ad ospitare l’entusiasmo e il sorriso di tanti bambini che, terminata la scuola, vivranno una prima parte di estate all’insegna del gioco e del divertimento. I campi solari della Chimera Nuoto, rivolti a chi ha tra i quattro e i quattordici anni, nascono come un’occasione per vivere una full-immersion tra tanti diversi sport, dunque si svilupperanno attraverso cinque settimane ricche di attività fuori e dentro l’acqua. La priorità sarà di insegnare a nuotare per permettere ai bambini e ai ragazzi di avvicinarsi alle vacanze al mare in sicurezza e in serenità, ma la piscina può fare affidamento anche su tanti altri ambienti interni ed esterni che permetteranno giorno dopo giorno di alternare calcetto, pallanuoto, pallavolo e pallacanestro, oltre ad un viaggio nel passato per riscoprire e rivivere i giochi della tradizione. Nelle ore più calde, invece, saranno previste una scuola di cucina e una serie di laboratori per far vivere tante attività manuali e creative, con la possibilità per i più grandi di studiare e di svolgere i compiti delle vacanze.

Gli Sport Camp, in programma dal lunedì al venerdì fino al 13 luglio, saranno strutturati con una doppia formula per incontrare i diversificati bisogni delle famiglie: l’inizio sarà comune a partire dalle 8.00, poi ognuno potrà scegliere se rimanere fino alle 15.00 o fino alle 18.30. I bambini che resteranno fino alla fine passeranno l’ultima parte di ogni giornata in piscina tra tornei di pallanuoto, esercizi di fitness e altri giochi in acqua al ritmo di musica. «L’obiettivo degli Sport Camp– spiega Marco Magara, direttore sportivo della Chimera Nuoto, – è di far vivere un tempo di qualità anche in estate, con un team di istruttori qualificati che proporranno un programma di attività motorie e creative sempre diverse e orientate alla crescita e al confronto tra bambini».