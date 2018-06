Tanti: “un luglio di ‘servizi’, più possibilità per le famiglie che hanno scelto le scuole comunali”

“Strutture educative aperte fino ad agosto per consentire alle famiglie di conciliare tempi di vita con quelli di lavoro e per dare risposte a chi, da solo, non riesce a trovare soluzioni” è quanto dichiara l’assessore alle politiche sociali, educative e della famiglia Lucia Tanti.

“Costruire pacchetti modulari per le famiglie che non possono far fronte al periodo di luglio e che vedono entrambi i genitori sempre occupati senza possibilità di soluzioni autonome, (questa una delle condizioni di accesso al servizio), è un modo per dare risposte aesigenze sempre più impellenti e a cambiamenti evidenti nell’organizzazione del lavoro e delle famiglie. Il servizio sarà gestito da Koinè e Progetto 5, che già hanno in affidamento una parte dello stesso servizio educativo municipale e, ovviamente,rispetteremo i parametri regionali sulla permanenza complessiva di bambini e bambine nelle strutture educative. Le scuoleinteressate saranno: Pallanca, Modesta Rossi e Fonte Rosa. Con questa scelta, affidata a professionisti del settore, facciamo un enorme passo avanti nella costruzione organizzata di servizi più flessibili e, per il prossimo anno chiederemo anche la collaborazione del nostro personale educativo. Del resto il mondo cambia e le risposte devono essere sempre più calibrate alla realtà. Comunale, invece, sarà il personale ausiliario e così garantiamo non solo risposte pertinenti ma anche coerenti, di qualità e in continuità” conclude Tanti.