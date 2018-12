La festa dell’ultimo dell’anno in Piazza Sant’Agostino con Pau dei Negrita e dj Am:Pm

Presentato l’evento che animerà la notte del 31 dicembre e le prime ore del nuovo anno in Piazza Sant’Agostino. La festa è organizzata dal Comune di Arezzo insieme ad Associazione Karemaski e Men/Go Music Fest, con il sostegno di Confcommercio, Assicurazioni Generali e i commercianti della piazza. Appuntamento con musica live, djset, animazione per bambini, brindisi e ospiti prestigiosi come Pau dei Negrita e Alessio Martino, alias dj Am:Pm, con il loro Digital Monkey Beat djset.

L’assessore alle politiche giovanili Tiziana Nisini: “è tutto pronto per una grande festa a portata di famiglia. Ci saranno vari artisti e uno che ho richiesto espressamente: Pau dei Negrita che apprezzo da sempre. La sicurezza è diventata costosa, ci sono misure richieste e obbligatorie e piazza Sant’Agostino viene privilegiata come location proprio perché già sperimentata con ottimi risultati. Abbiamo dedicato, come amministrazione, ancora più risorse all’evento per l’apprezzamento che ottiene ogni anno dalla cittadinanza. Siamo sicuri che replicheremo un grande successo”.

Paco Mengozzi del Men/Go e Andrea Marmorini del Karemaski hanno ribadito le parole dell’assessore: “grazie a tutti quelli che hanno contribuito a fare rete per la realizzazione della festa. Dal punto di vista ‘estetico’, riproporremo il palco dell’anno scorso che è piaciuto molto”.

Enzo Scartoni: “per me suonare l’ultimo dell’anno è diventata una tradizione, tipo Saracino. Un dj, un’orchestra, hanno il loro programma, io guardo il pubblico che ho davanti, scelgo tra tanti ingredienti e adeguo il repertorio”.

Presente ovviamente la Croce Bianca con 8 volontari e 2 mezzi di intervento. Verranno affiancati da un sanitario del 118.

Si parte alle 21,30 con il djset di Elia Perrone di Klang Club, dalle 22,30 spazio alla musica live dei Partners in Crime, poi brindisi di mezzanotte con il Music Show di Enzo Scartoni. Per tutto questo tempo, negli spazi di Informagiovani ci saranno, per i più piccoli, animazione e truccambimbi, in collaborazione con Cooperativa Progetto 5.

Il 2019 si aprirà con i protagonisti più attesi, ovvero Pau e dj Am:Pm, tra generi e stili musicali che vanno dall’hip hop old school all’elettronica. Per fare ballare tutta la piazza. Presenta Samuele Boncompagni di Noidellescarpediverse. Ingresso gratuito.