Sequestrati dalla Guardia di Finanza oltre 600 grammi di oro e 13000 euro in contanti

I finanzieri della Compagnia di Arezzo, nell’ambito di un’operazione di polizia predisposta per la prevenzione e repressione dei traffici illeciti in genere nel territorio provinciale, hanno eseguito un controllo ed ispezione ad un’autovettura alla cui guida vi era un soggetto aretino.

Nel corso del controllo sono stati rinvenuti oltre 600 grammi di oro puro in lamine di dubbia provenienza e tracciabilità, nonché 13 mila euro in contanti e documentazione extracontabile.

Sia il metallo prezioso, privo dei prescritti marchi di legge identificativi, che il denaro contante sono stati sottoposti a sequestro ed il soggetto è stato denunciato alla locale Autorità Giudiziaria per il reato di ricettazione. Sono in corso gli approfondimenti di natura fiscale.

L’operazione del Comando Provinciale di Arezzo, si incardina tra quelli disposti a livello centrale dal Comando Generale della Guardia di Finanza, in attuazione del Dispositivo Permanente a contrasto dei traffici illeciti, che ha la finalità di contrastare ogni forma di condotta illecita in grado di inquinare l’economia legale e di alterare le condizioni di concorrenza, a discapito di quelle aziende che, pur faticosamente in un contesto di grave crisi economica e finanziaria, continuano ad operare, invece, nella legalità e nel rispetto delle regole.