La Ginnastica Petrarca vince il titolo regionale d’Insieme Silver

La bacheca della Ginnastica Petrarca si arricchisce di un nuovo titolo toscano di ginnastica ritmica. La più recente vittoria è arrivata al termine delle due prove regionali del Campionato d’Insieme Silver che, prima a Montelupo Fiorentino e poi nella finale di Ponsacco, hanno visto scendere insieme in pedana le atlete aretine per eseguire un esercizio con dieci clavette di cui una giuria ha valutato la coordinazione tecnica e coreografica. Le ginnaste della squadra petrarchina sono state Sofia Barbagli, Giulia Bruschi, Sara D’Arata, Angelica Peluzzi, Maria Romanelli, Dania Segoni e Maria Virginia Spinelli che, allenate da Federica Peloso, si sono imposte nella categoria “Up”, trionfando in entrambe le prove e precedendo sul podio la Gym Star di Capannori e la Ginnastica Etruria di Prato. Questo risultato, tra l’altro, è valso la qualificazione per le finali nazionali in occasione di “Ginnastica in festa” in programma a fine giugno a Rimini. «Il Campionato d’Insieme – commenta Irene Leti, responsabile della ritmica della Ginnastica Petrarca, – richiede un’impegnativa preparazione perché prevede che le atlete siesibiscano e si muovano sincronizzate, dunque occorrono ginnaste che affianchino bravura tecnica e capacità di collaborare. Alla luce di questo, ci congratuliamo con le nostre sette ragazze per la gioia di questo titolo regionale».

Nel settore della ginnastica artistica, nel frattempo, hanno trovato il loro epilogo con bei risultati i campionati di serie D Silver che, nella seconda e ultima prova di Montevarchi, hanno visto gli atleti e le atlete mettersi alla prova in vari esercizi tra corpo libero, volteggio, anelli, cavallo con maniglie, sbarra, trave e parallele. Nella manifestazione femminile spiccano due podi ottenuti dalle ragazze allenate da Sara Moretti e Diletta Severi: la squadra Junior/Senior con Camilla Barbagli, Martina Brandi e Giulia Locci si è piazzata al secondo posto, mentre la squadra Allieve con Claudia Bichi, Sofia Falsini, Camilla Guerri, Sofia Mazzierli e Miriam Messina ha chiuso per terza. In pedana è arrivato anche un nono posto tra le Allieve (con Vittoria Bianchini, Giulia Borgogni, Caterina Pernici e Marta Pernici) e un doppio undicesimo posto tra le Junior/Senior (la prima formazione era composta da Chiara Ciofini, Martina Guerri, Chiara Refi, Aurora Locci e Lucia Rosi, e la seconda da Marta Bigi, Costanza Duranti ed Elisa Gentili). Tra gli uomini, invece, sono arrivati ben due titoli regionali di D, con una doppia vittoria tra gli Allievi e gli Junior che è valsa il pass per le finali italiane di “Ginnastica in festa”: nella prima categoria sono emersi Christian De Las Horas, Luca Donati, Gabriele Mori e Alessandro Tarquini, mentre nella seconda hanno esultato Alberto Artini, Pietro Badini, Leonardo Corti, Leonardo Ercolani, Lorenzo Piazza e Valerio Lucariello. Ad arricchire la partecipazione della Ginnastica Petrarca al campionato maschile di artistica, infine, ha contribuito il terzo posto negli Allievi con Matteo Marku, Tiziano Susi e Manuel Zarrella.