La settimana del quartierista della “Chimera”

Una settimana del quartierista intensa piena di iniziative tra musica passione e colori quelli giallo cremisi. Febbre da saracino che sale ogni giorno fino al colpo di mortaio.

Spazio per bambini, ristorante, pizzeria, bar, griglia e tanto ancora. Si parte ogni sera alle ore 20 e per chi lo gradisce dopo cena tutte le sere la proiezione di giostre storiche.

Porta del Foro parte mercoledì 13 con l’apericena insieme ai “Giostratori Vittoriosi” per concludere la notte della Cena Propiziatoria venerdì 22 giugno.

Il programma completo:

MERCOLEDI’ 13 GIUGNO – GIOSTRASTORIA

[Dalle 20:00]

I giostratori vincenti tornano a Porta del Foro. Noi ripartiamo da qui in loro compagnia con un’apericena dal titolo “La Giostra per tutti”. Parte dell’incasso sarà devoluto all’acquisto di un numero maggiore di biglietti per i posti in piedi. I responsabili dei figuranti hanno scelto questa modalità affinchè tutti i ragazzi che ci aiutano e che per questa edizione non saranno vestiti, possano ugualmente venire a vedere la Giostra in piazza per stare vicini ai loro compagni durante tutta la manifestazione.



GIOVEDI’ 14 GIUGNO – JUMP ON STREET

[Ristorante dalle 20:00 – Party dalle 22:00]

Alle ore 21:00 apre la serata l’Hip hop show con Vittoria Chapkins & Family. Dalle ore 22:00 sale in consolle Gianmaria Mariottini per l’Hip pop party diventato ormai tradizione a Porta del Foro.



VENERDI’ 15 GIUGNO – CENA AL CONTRARIO + TRASH PARTY

[Cena dalle 20:30 – Party dalle 22:00]

Per iniziare bene il weekend torna la vera ed inimitabile “Cena al Contrario” targata Porta del Foro. La tradizione non si cambia, si inizia con l’ammazzacaffè e si finisce con l’aperitivo. Dalle 22:00 Tenerondo l’Orsetto e JaunitaFigueira sono pronti a scrivere un’altra pagina di pura bruttezza e follia tra le mura del Foro. Info e prenotazioni entro il 14 giugno al 331–3847269 (Martina).



SABATO 16 GIUGNO – FOROLOCO

[Ristorante dalle 20:00 – Party dalle 22:30]

Elia Cuccoli con i 2Brain, al secolo Michele Ceccarelli e Giacomo Sgrevi pronti a far scatenare il popolo della Chimera a ritmo di Techno e Tech-House, come dalla miglior tradizione del CircoLoco di Ibiza e scommettete che il Foro sarà ancora più Loco? Provare per credere.



DOMENICA 17 GIUGNO – POMERIGGIO DA CHIMEROTTI + GIOCHI SENZA FRONTIERE

[Ristorante dalle 20:00]

Nel pomeriggio ci sarà l’inaugurazione di “Chimerottoland” con merenda, Saracino, giochi da tavola, laboratori artistici e tanto altro. Alle 18:00 prendono il via i giochi senza frontiere.



LUNEDI’ 18 GIUGNO – X-KID ITALIAN GREEN DAY TRIBUTE BAND

[Ristorante dalle 20:00]

Al Foro arriva la Green Day Tribute Band formata da Davide Pupilli, Daniele Cristellon, Dario Agostini e Luca Di Pardo che ci rifaranno rivivere le emozioni del gruppo musicale rock statunitense.



MARTEDI’ 19 GIUGNO – TUTTI IN PIAZZA + DRUNKER GAMES

[Ristorante dalle 20:00]

Raduno al Quartiere e corteo fino a Piazza Grande per sostenere tutti insieme i nostri giostratori. Al rientro in sede drunker games.



MERCOLEDI’ 20 GIUGNO – HAWAIIAN PARTY

[Ristorante dalle 20:00 – Party dalle 22:00]

Aperi-coconut in collaborazione con X-bar e djset by JoeDelirio. Dalle 22:00 stessa spiaggia, stesso posto, stesso party. Indossate i vostri parei migliori al resto ci pensiamo noi e i ragazzi del Tetra Party Arezzo. In consolle la nostra coppia d’oro Elia Cuccoli e Gianmaria Mariottini. Consigliatol’occhiale da sole, si sa quando si inizia, ma non quando si finisce. Insieme a noi anche quest’anno “Welcome to Favelas”, la pagina più irriverente della scena social italiana.



GIOVEDI’ 21 GIUGNO – PROVA GENERALE

[Ristorante dalle 20:00 – Party dalle 23:00]

Prove Generali e poi a seguire il dj set dei nostri amici di Porta Romana.



VENERDI’ 22 GIUGNO – CENA PROPIZIATORIA con BORGHETTA STILE & TENERONDO

[Aperitivo dalle 19:45 – Cena dalle 20:30]

Di fronte alla nostra porta, avvolti dai nostri colori propizieremo danzando al ritmo dei più grandi successi degli anni ’90. Padroni della consolle i ragazzi di BorghettaStile con Tenerondo. Menù della serata: antipasto, maccheroni al sugo, peposo con fagioli, dolci della casa, acqua e vino. Costo 25 euro. Info e prenotazioni 333-2281942 (Enrico).