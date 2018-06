La “Settimana di Giostra” a Porta Crucifera

Anche a Porta Crucifera sta per arrivare la “Settimana di Giostra”. Nella cornice naturale dello slargo di Colcitrone come da tradizione si parte giovedì 14 e tutte le sere sarà presente la postazione tesseramento & fidelity card, Space rossoverde, cucina rossoverde, salottino rossoverde. Non manca nulla quindi quartieristi e appassionati rossoverdi per vivere l’atmosfera del Saracino a Colcitrone.

Il programma della “Settimana di Giostra” rossoverde:

Giovedì 14 ore 20 Apertura Cucina Rossoverde a seguire “La storia della fortezza” a cura di Marco Giustini

Venerdi 15 ore 19,30 Aperitivo al Trogolo a seguire Cena con i Giostratori & consegna Tessere soci 2018. Dalle ore 23 Olè Party

Sabato 16 ore 18 Beverenda Start ti 22 Ceres Old Wild Party

Domenica 17 Gonfiabili per i Cittini & Campetti by Tennis Giotto

Lunedì 18 Italian Gentleman degustazione Sigari & Rum

Martedì 19 ore 19,30 Aperitivo al Trogolo dalle ore 21 61^ Cena del Maccherone a seguire DJ Set: Musica Italiana dagli anni 60 ai primi anni 90

Mercoledì 20 Gara di Briscola & Torneo di FIFA per tutte le età

Giovedì 21 ore 21 Provaccia a seguire Leccio Party

Venerdi ore 20,30 Cena Propiziatoria