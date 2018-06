La sfida dei debuttanti: si corre la Prova Generale dedicata a Sandro Sganappa

E’ la sfida dei debuttanti o per meglio dire dei giostratori di riserva quelli che hanno l’ambizione un giorno a correr giostra anche se per qualcuno l’esordio nella giostra vera è già avvenuto.

Nei quattro giorni di prove in piazza per la prima volta le riserve le abbiamo viste tutte contemporaneamente con i Big e sicuramente questa cosa gli potrebbe aver procurato dei benefici. Nessun esordiente assoluto questa sera ma tutti pronti e agguerriti a mostrare le qualità di giostratore per mettere in difficoltà le dirigenze nelle scelte future.

Per Porta Crucifera scenderanno in piazza la coppia Jacopo Francoia in sella a Mela e Filippo Fardelli, fino allo scorso anno titolare dei rossoverdi, su Asia. Porta del Foro va sulla lizza Roberto Gabelli su Pioggia e Gabriele Innocenti su Chicca. Porta Santo Spirito manda la coppia Andrea Bennati su Alex e Elia Pineschi in sella a Febbraia. Infine chiuderanno la piazza le carriere di Porta Sant’Andrea con Saverio Montini su Tornado e Francesco Rossi che si è giocato il posto da titolare fino a pochi giorni fa in sella a Rocky.

Prova Generale dedicata al compianto Rettore di Porta del Foro Sandro Sganappa un motivo in più per onorare la sua memoria con uno spettacolo unico ed impareggiabile