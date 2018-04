Arezzo – Monza le formazioni

Causa gli impegni molto ravvicinati Pavanel, ancora una volta, è costretto al turn over. Con Sabatino e campagna infortunati e Moscardelli che sconta la seconda giornata di squalifica resta in tribuna anche Cellini. Dal primo minuto in campo Yebli e Cenetti con De Feudis che parte dalla panchina e Di Nardo che farà coppia con Cutolo in Attacco. Difesa con Varga Muscat e Semprini mentre a centrocampo giostrano Lulli, Foglia, Luciani, Yebli e Cenetti.

Scarsissimo il pubblico negli spalti a causa della giornata lavorativa.

FORMAZIONI:

AREZZO: Perisan, Varga, Yebli, Lulli, Foglia, Cutolo, Muscat, Luciani, Dinardo, Cenetti, Semprini.

a disposizione: Ferrari, Talarico, Mazzarani, Ferrario, De Feudis, Benucci, Criscuolo, Belvisi, Regolanti.

Allenatore: Massimo PAVANEL

Monza: Liverani, Riva, Palesi, Guidetti, D’Errico, Negro, Mendicino, Caverzasi, Ponsat, Tentardini, Giudici.

a disposizione: Del Frate, Carissoni, Origlio, Galli, Forte, Tomaselli, Trainotti, Cogliati, Padula, Perini, Adorni.

Allenatore: Marco Zaffaroni

Arbitro: Luigi CARELLA

Assistenti: Rodolfo ZAMBELLI – Vittorio PAPPALARDO

Neppure il tempo di godersi la vittoria, esaltante, di sabato contro il Siena che già questo pomeriggio l’Arezzo torna in campo per l’ultimo recupero. Avversario degli amaranto, al Città di Arezzo, sarà il Monza di Zaffaroni che lotta per ottenere un posto nei play off. Tra l’altro i brianzoli hanno osservato, nell’ultima di campionato, il turno di riposo e quindi potuto preparare al meglio la trasferta. Ma l’Arezzo attuale sta facendo vedere un’organizzazione di gioco ed una intensità difficle da ritrovare nelle altre squadre. Le vicissitudini societarie anziché abbattere psicologicamente i ragazzi di Pavanel hanno innescato nel gruppo l’effetto contrario tirando fuori energie inaspettate. Il tutto è stato possibile perché, “Pavanel docet”, “…questo è un gruppo formato da uomini intelligenti…”. In questo tour de force l’allenatore amaranto ha dovuto, gioco forza, ricorrere spesso a variare l’undici iniziale in modo da distribuire al meglio lo sforzo tra i vari giocatori ed anche questo pomeriggio si prevedono alcuni cambi.

Il Monza viene da una striscia positiva interrotta dalla sconfitta casalinga contro il Pontedera e verrà in terra di Toscana per non perdere ulteriore terreno e rischiare di uscire dalla zona play off. L’Arezzo è invece chiamato ad una ulteriore prova che sfiora il miracolo cercando di ottenere sul campo la salvezza diretta senza dover passare dai play out. Nonostante il -9 attuale oggi gli amaranto sarebbero comunque salvi vantando 1 punto di vantaggio sul Pro Piacenza quart’ultimo ma un’altra mazzata (leggi probabile -6) è in arrivo entro fine mese portando la penalizzazione a -15. C’è da dire che la società ha comunque presentato già ricorso contro l’ultima penalizzazione e si presenterà per difendersi nel prossimo dibattimento nella speranza che qualche punto le sia tolto.

Sul fronte societario ieri si è svolta l’asta che, come previsto, è andata deserta ma,sempre come era nelle previsioni, successivamente alla chiusura il gruppo formato da Giorgio la cava, massimo Anselmi ed Orgoglio Amaranto ha presentato ai curatori un’impegnativa per il futuro acquisto accompagnata da tre assegni circolari per un importo di 62.000,00. I curatori hanno richiesto delle correzioni all’offerta. Si tratta di correttivi che possano meglio specificare, giuridicamente, l’offerta senza entrare nel merito della stessa. La Cava, Anselmi ed Orgoglio amaranto stanno già lavorando al documento che dovrà essere presentato entro oggi in modo che i curatori lo possano consegnare al giudice Delegato il quale, dopo le opportune verifiche, potrà presentarlo al Collegio Giudicante del tribunale di Arezzo il quale si esprimerà circa la possibilità di accogliere tale impegnativa. l’aria che si respira in città, nonostante la naturale riservatezza delle parti in causa, è di un cauto, ma neanche troppo, ottimismo.

Una settimana intensa questa per le sorti amaranto. Sabato scorso la grande vittoria contro il Siena, ieri l’asta, oggi presentazione dell’impegnativa con le correzioni richieste e, nel pomeriggio recupero contro il Monza per poi concludere sabato a Prato. E nel mezzo le decisioni del Tribunale.