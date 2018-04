Nuova mission e nuovo logo per le Farmacie Comunali di Arezzo

Un nuovo logo e una nuova mission per le otto Farmacie Comunali di Arezzo. L’Afm – Azienda Farmaceutica Municipalizzata ha avviato una campagna di rinnovamento della propria immagine che, fortemente voluta dal presidente Francesco Francini e dall’amministratore delegato Gianluca Ceccarelli, trova le proprie radici nella volontà di rendere più fresca, moderna e riconoscibile l’identità di un gruppo che fa oggi affidamento sulle competenze di quasi ottanta dipendenti. La novità più evidente è rappresentata proprio dall’ideazione e dalla creazione del logo che identificherà l’azienda ribadendone lo stretto legame con il territorio aretino, conuna croce asimmetrica verde (il colore che da sempre identifica le farmacie) che accoglie al proprio interno il cavallo rampante che rappresenta la città. Lo slogan posto su una banda amarantosottostante recita poi “Obiettivo Benessere” e vuole chiarire l’attuale vocazione delle farmacie che non sono più un luogo a cui rivolgersiesclusivamente per acquistare medicine in caso di malattie, ma che devono essere intese come un ambiente dove i cittadini possono dialogare con professionisti competenti e in grado di far fronte ad ogni richiesta relativa alla salute, alla prevenzione e, in generale, allo star bene. «Le farmacie comunali – spiega Francini, – necessitavano di una decisa modernizzazione per restare al passo con i tempi, per ribadirela loro vicinanza al territorio e per comunicare al meglio le proprie professionalità al servizio dei cittadini. In questo senso, il nuovo logo mette in collegamento la tradizione farmaceutica rappresentata dalla croce, la città di Arezzo identificabile con il cavallino e il più moderno orientamento verso il generale benessere di ogni utente».

“Obiettivo Benessere” sarà declinato anche attraverso un calendario di eventi a tema che, nei prossimi mesi, si terranno presso la Farmacia Comunale n.1 di Campo di Marte, con esperti e farmacisti che saranno a disposizione per rispondere alle domande dei cittadini. Il primo appuntamento sarà domenica 6 maggio e, organizzato con la collaborazione dell’Università San Raffaele di Roma, sarà dedicato a “Nutrizione ed integratori” per fornire consigli relativi ad una sana e corretta alimentazione in vista dell’estate. Tutte queste novità, unite all’apertura dei profili Facebook e Instagram delle Farmacie ComunaliArezzo, sono state presentate nel corso di una cena aziendale che ha riunito tutti i dipendenti con l’obiettivo di favorire il lorocoinvolgimento e la loro partecipazione attiva in questa storica fase di rinnovamento. «Ascolto, competenza, risposte, presenza e servizi – ha spiegato Ceccarelli. – Su questi cinque valori identifichiamo il nostro operato ad Arezzo: la nostra forza è il gruppo, la nostra forza è la professionalità, la nostra forza è la capillarità sul territorio, la nostra forza è la capacità di porci verso i cittadini come veri e propri “promotori di benessere”».