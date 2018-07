Lavoro: Centinaio, disponibile con Di Maio a soluzione su voucher

Roma, 3 lug. (AdnKronos) – “Condivido ciò che ha affermato Di Maio rispetto ai voucher e alla loro gestione. Come ho sempre detto, sono disponibile a trovare insieme una soluzione che però rispetti le esigenze del mondo dell’agricoltura”. Così, in una nota, il ministro delle Politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo Gian Marco Centinaio. “I voucher – sottolinea – sono strumenti indispensabili non solo per i lavori stagionali come ad esempio il tempo della vendemmia, ma anche per combattere il lavoro in nero che è ancora una piaga che va totalmente eliminata”.