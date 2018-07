Lavoro: Di Maio, quando si fa norma incisiva ovviamente si scatena dibattito

Roma, 4 lug. (AdnKronos) – “Quando si fa una norma che è incisiva ovviamente si scatena un dibattito nel Paese”. Ad affermarlo è il ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro, Luigi Di Maio, a margine dell’Assemblea dell’Ania in merito alle preoccupazioni espresse da Confindustria sul Dl Dignità. “Chi non ha mai sfruttato i nostri giovani, i nostri padri e madri di famiglia non ha nulla da temere da questa legge. Tutti gli altri è giusto che si diano una regolata e non mi sto riferendo a Confindustria”, sottolinea Di Maio.