Lavoro: Di Maio, tra obiettivi revisione jobs act

Roma, 20 giu. (AdnKronos) – “Un obiettivo è rivedere il jobs act, perché c’è troppo precariato, contratti a tempo indeterminato che vengono rinnovati all’infinito”. Lo dice Luigi Di Maio, ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico, ospite di Coffee break su La7.

“Voglio dare un diritto ai cittadini: non di pretendere un contratto a tempo indeterminato subito, ma prima o poi questi contratti, che si rinnovano di mese in mese se non di settimana in settimana, prima o poi si devono fermare. Riduciamo il numero di rinnovi e reintroduciamo la causalità che è molto importante per i contratti”.