Migranti: Di Maio, questa è l’Italia che non arretra più

Roma, 20 giu. (AdnKronos) – “Questa non è più l’Italia che va ai tavoli alza la voce e poi abbassa la testa. Questa e’ l’Italia che non arretra più”. Lo dice il ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, ospite di Coffee break su La7.

“E’ bastato dire qualche no – rivendica- e abbiamo ottenuto qualche sì. Non c’era ancora un governo ed è bastato dire dei ‘no’ a Dublino e sui tavoli Ue è saltato tutto. Dopo Aquarius più nulla sarà come prima, innanzitutto perché è venuta fuori tutta l’ipocrisia della Ue e il gesto della Spagna spero non sia solo mediatico. Se sarà così, otterremo altri sì, altrimenti loro otterranno altri no dall’Italia”.