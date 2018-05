Lavoro: domani 2a edizione D-Day master accreditati Asfor

Roma, 10 mag. (AdnKronos) – E’ in programma domani la 2a edizione dell’evento D-DAY Master Accreditati Asfor, l’Associazione Italiana per la Formazione Manageriale un evento collettivo e diffuso sull’intero territorio nazionale. Nella giornata di venerdì, i 40 Master Accreditati Asfor e le istituzioni formative che li progettano e realizzano attivano iniziative locali, in una sorta di presentazione corale e condivisa: ognuno illustra le proprie attività in una cornice comune, quella dell’accreditamento Asfor, una eccellenza a firma italiana ma su standard internazionali.

Il D-DAY è una occasione per illustrare in modo dettagliato, grazie ai programmi particolari sviluppati nella giornata presso le sedi dei Master Accreditati Asfor proprio venerdì 11 maggio, il livello di competitività raggiunto anche a livello internazionale dalle istituzioni italiane che propongono i Master che hanno ottenuto l’accreditamento al termine del processo messo a punto dalla associazione. Nello scenario italiano Asfor, grazie a un confronto costante con esperienze internazionali di eccellenza e in funzione del continuo lavoro di revisione degli standard in vigore nel mercato globale, resta l’Associazione che meglio identifica, rappresenta, garantisce e interpreta il posizionamento della qualità italiana della formazione manageriale anche nel nuovo mercato globale della conoscenza e della innovazione economica, sociale e tecnologica.

La formazione manageriale accreditata da Asfor si dimostra capace di far fronte in modo efficace alle richieste del sistema economico e sociale globalizzato. Infatti, oltre l’80 per cento di coloro che hanno frequentato un Master Accreditato Asfor hanno trovato occupazione e – come evidenziato dalla recente Indagine Asfor 2014-2017 “Valore creato dal Processo di Accreditamento Master Asfor e dai Master Accreditati” ─ il 95% dei partecipanti a un Master Accreditato sceglie di restare a vivere e a lavorare nel nostro Paese, con prospettive interessanti di carriera.