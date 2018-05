Milano: in 15 minuti rapinano 3 farmacie, arrestata coppia

Milano, 10 mag. (AdnKronos) – Nel giro di 15 minuti hanno rapinato tre farmacie con lo stesso modus operandi: minacciando gli addetti con una pistola giocattolo, si sono fatti consegnare il denaro contenuto in cassa per poi fuggire a bordo di uno scooter. Si tratta di un 38enne milanese, già sottoposto a libertà vigilata e della sua compagna, una 29enne di Biella, arrestati nel pomeriggio di oggi a Corsico, nell’hinterland milanese.

I due sono stati bloccati dai carabinieri, intervenuti dopo aver ricevuto le richieste di aiuto da parte dei tre esercizi commerciali. Il primo colpo intorno alle 16, quando la coppia, con il volto nascosto da un casco integrale, aveva fatto irruzione in una farmacia di via Copernico e con la pistola giocattolo, alla quale era stato rimosso il tappo rosso, ha minacciato gli addetti facendosi consegnare l’incasso. Subito dopo i due hanno assaltato la farmacia comunale di via Cavour, quindi l’ultima rapina in via dei Gigli.

I militari hanno rintracciato la coppia mentre, a bordo di uno scooter risultato rubato lo scorso mese di aprile, tentava di fuggire. I due sono stati bloccati mentre tentavano di nascondere il denaro e la pistola. Oltre all’arma, durante la perquisizione, è stata trovata anche la refurtiva, circa 1.300 euro, che è stata restituita ai legittimi proprietari. Le indagini proseguono per verificare se i due siano gli autori di altre rapine commesse nei giorni scorsi con lo stesso sistema.