Lavoro: Fai Cisl, politica ascolti istanze sindacati su caporalato e agisca (2)

(AdnKronos) – Per Rota, “c’è un urgente bisogno che il prossimo governo agisca, con i diversi ministeri competenti, affinché possa attivarsi la Cabina di Regia, prevista dalla Legge 199 per promuovere la stipula di convenzioni e misurare la coerenza dei comportamenti aziendali rispetto alla produzione agricola del territorio, nonché per relazionare ogni anno alle Camere con uno specifico monitoraggio. Si tratta di uno strumento che va realizzato in tutti i suoi aspetti, che assieme alla Rete del lavoro agricolo di qualità potrà incrementare la prevenzione del fenomeno”.

La Fai Cisl nazionale, conclude Rota, “è pronta a fare la sua parte. Vogliamo incentivare un confronto serio e pragmatico, insieme alle altre organizzazioni, con le istituzioni nazionali e locali, per porre fine a un fenomeno che ancora priva troppe persone dei più basilari diritti umani”.