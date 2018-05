Lavoro: Fai Cisl, politica ascolti istanze sindacati su caporalato e agisca

Roma, 16 mag. (AdnKronos) – “Abbiamo riscontrato condizioni disumane e di profondo degrado abitativo. Sono quelle in cui vivono decine di migranti per essere arruolati ogni giorno come manodopera illegale, una situazione nota e non certo l’unica in Italia. Siamo ancora più convinti dell’utilità della legge contro il caporalato: una svolta sulla sua completa applicazione, potrebbe ridurre drasticamente il fenomeno, e restituire dignità alle tante persone che lavorano in condizioni di totale sfruttamento nel nostro comparto agroalimentare”. Così Onofrio Rota, segretario generale della Fai Cisl, che insieme alla Fai pugliese si è recato oggi in visita in alcuni territori della provincia di Foggia noti per il fenomeno del caporalato agricolo. Tra questi, il ghetto chiamato “La Pista”, nel comune di Manfredonia.

Le persone incontrate, continua il sindacalista, “confermano quanto la Fai Cisl denuncia da anni. Ci hanno parlato di raccolta degli asparagi e piantumazione delle insalate per 3,50 euro l’ora, con turni di più di dieci ore. Il tutto nella totale illegalità. Eppure, in questa regione come in altri territori, esistono anche sperimentazioni avanzate che potrebbero diventare un modello, ma che non trovano evidentemente il sostegno che meritano dalla politica nazionale”.