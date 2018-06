Lavoro: Filcams, bene Di Maio su lavoro domenicale, aprire tavolo confronto

Roma, 20 giu. (AdnKronos) – “Accogliamo con favore le parole del ministro del Lavoro Luigi Di Maio che si dichiara favorevole a rivedere il decreto Monti sulle liberalizzazioni e il lavoro domenicale”. Ad affermarlo in una nota è Maria Grazia Gabrielli, segretaria nazionale della Filcams Cgil, che auspica l’apertura di un confronto con le parti sociali e le organizzazioni sindacali da anni impegnate sul tema.

“La Festa Non Si vende – rileva- è la campagna per la regolarizzazione delle aperture domenicali e festive nel commercio che la Filcams sta portando avanti da quanto il decreto Salva Italia ha eliminato qualsiasi vincolo in termini di giorni e orari, senza contribuire a rilanciare i consumi né tanto meno l’occupazione”.

L’apertura di un tavolo di confronto, aggiunge, “è indispensabile per ridare al settore il giusto equilibrio, rispettando le necessità dei lavoratori, delle aziende e dei diversi territori, ma la proposta di legge in materia che ha come primo firmatario un deputato del M5S, approvata in Parlamento nella scorsa legislatura e ferma al Senato”, secondo la Filcams Cgil “è assolutamente insufficiente”. Per Gabrielli “bisogna ripartire da una regolamentazione delle aperture per ridare dignità alle festività, riportando in mano alle istituzioni locali e i tanti comuni Italiani, che hanno caratteristiche ed esigenze diverse, la programmazione.