Aferpi: Fiom, Di Maio convochi anche sindacati a confronto Accordo programma

Roma, 20 giu. (AdnKronos) – La Fiom chiede al ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro, Luigi Di Maio, di convocare anche i sindacati al confronto previsto di lunedì prossimo per discutere dell’Accordo di programma per le acciaierie Ex Aferpi di Piombino. “Abbiamo appreso – riferisce in una nota Mirco Rota, coordinatore nazionale Fiom della siderurgia- che l’incontro che si sarebbe dovuto tenere domani per discutere dell’Accordo di programma per le acciaierie ex Aferpi di Piombino è slittato a lunedì prossimo. Ma a quell’incontro, dove saranno presenti i rappresentanti di Jindal e delle Istituzioni locali, il ministero dello Sviluppo economico non ha invitato a partecipare i rappresentanti dei lavoratori”.

Per Rota, si tratta di “un atteggiamento inaccettabile da parte del neoministro, che in questo modo impedisce alle organizzazioni sindacali di partecipare a un passaggio chiave del rilancio dell’acciaieria, togliendogli la possibilità di avere certezza che le garanzie richieste sull’occupazione e sullo sviluppo siano debitamente presenti negli accordi che si andranno a sottoscrivere”.