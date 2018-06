Lavoro: Filt, per diritti rider c’è contratto, Di Maio incontri sindacati

Roma, 27 giu. (AdnKronos) – “I rider oggi un contratto di riferimento già ce l’hanno ed è quello della Logistica, Trasporto Merci e Spedizione”. A ribadirlo è la segretaria nazionale della Filt Cgil Giulia Guida, sul tema dei rider spiegando che “se si vogliono garantire tutele e diritti ai lavoratori coinvolti nella filiera della logistica non si può prescindere dal riferimento al contratto dove inserirli”.

“Il rapporto di lavoro dei rider – spiega la dirigente nazionale della Filt Cgil – ha tutte le caratteristiche, previste dalla legislazione vigente, per essere definito come lavoro subordinato ed il contratto nazionale della Logistica contiene tutti gli strumenti necessari a garantire le flessibilità e le discontinuità tipiche della prestazione resa dai rider. I contratti nazionali sottoscritti tra le organizzazioni sindacali e le associazioni datoriali da anni affrontano in modo costruttivo e lungimirante questo tema. Se il ministro Di Maio vuole dare un segnale apra un dialogo costruttivo con i sindacati per affrontare questo tema ed anche quelli della legalità e degli appalti nel settore”.

Secondo Guida, infine, sul lavoro dei rider “poi è necessario giungere ad una legge nazionale che affronti il tema delle piattaforme digitali in merito all’economia che produce ed al lavoro che genera”.