Ilva: ArcelorMittal, prendiamo atto proroga, impegnati per accordo e rilancio

Roma, 27 giu. (AdnKronos) – ArcelorMittal “prende atto del posticipo al 15 settembre 2018 per il completamento dell’acquisizione di Ilva”. E’ quanto si legge in una nota del gruppo. “Tra oggi e quella data è fondamentale che i progetti di carattere ambientale, che sono stati già iniziati da Ilva, possano continuare come pianificati. Questi ultimi – sottolinea – includono la copertura dei parchi minerari, dei nastri trasportatori e il rifacimento delle cokerie”.

“Il prolungamento dei termini è previsto dal contratto siglato da ArcelorMittal con il Governo Italiano per la vendita e l’acquisto di Ilva. ArcelorMittal – evidenzia ancora il gruppo nella nota – riafferma il suo impegno a raggiungere un accordo soddisfacente con i sindacati per costruire soluzioni condivise e sostenibili per Ilva. ArcelorMittal conferma la propria determinazione per il rilancio di Ilva da un punto di vista industriale, ambientale e sociale”.