Lavoro: formazione digitale e programmazione, corso gratis per 100 disoccupati (2)

(AdnKronos) – Attraverso Lacerba sarà erogato un corso online di programmazione web della durata di circa 26 ore (la durata degli studi stimata è di 1-3 mesi, a seconda dell’impegno individuale) attraverso il quale gli studenti potranno apprendere in maniera completa HTML, CSS, SaaS e Bootstrap, per poi approcciare le basi del linguaggio di JavaScript e della libreria jQuery, e infine, imparare a costruire applicazioni web con Ruby on Rails. I partecipanti saranno chiamati a sviluppare diversi progetti reali e a mettere subito in pratica quanto appreso, potendo sempre contare sull’assistenza dei docenti.

Chi completerà il percorso riceverà da Lacerba un attestato che ne certificherà le competenze e verrà consigliato dal team di Meritocracy sulle opportunità lavorative offerte dalle aziende di alto profilo in Italia e in Europa presenti nel proprio database. È possibile inviare la propria candidatura per partecipare al corso attraverso la pagina dedicata. Agli interessati sarà chiesto di inviare in allegato un documento che attesti la loro iscrizione alle liste di disoccupazione.

