Lavoro: formazione digitale e programmazione, corso gratis per 100 disoccupati

Milano, 2 ott. (AdnKronos) – Un corso di formazione gratuito per un impiego nel mondo dell’Ict e, in particolare, della programmazione. L’idea è promossa da Meritocracy insieme alla scuola online Lacerba ed è rivolta a cento disoccupati che acquisiranno “competenze qualificate in un settore in continua crescita”. Meritocracy, brand della società Coverclip, recentemente acquisita dall’agenzia per il lavoro Openjobmetis, ha constato un forte aumento della domanda di esperti nel settore digitale.

Secondo le stime della Commissione Europea, in un mondo in cui la disoccupazione tra gli under 25 è a 35,1%, la domanda di figure professionali nel settore dell’Ict cresce al ritmo del 3% annuo e solo su Meritocracy, il 52% delle ricerche attualmente attive è rivolta a professionisti del settore Ict. Ad oggi, quasi il 40% delle imprese in Europa ha posizioni vacanti in questo settore. In più, la percentuale di laureati in queste discipline sta diminuendo: ad oggi, gli under 35 impiegati nell’Ict sono appena il 25,4% in Italia contro una media Ue del 36,4%, e si stima che entro il 2020 saranno 900mila i posti di lavoro scoperti nel campo digitale.

