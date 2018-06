Lavoro: Openjobmetis, errore penalizzare agenzie, indietro di 20 anni (2)

(AdnKronos) – L’abolizione dello staff leasing “proprio non lo capiamo. E’ uno strumento – spiega – che tutela completamente il lavoro e offre una garanzia in più a chi interrompe un incarico con una determinata società. Forse è un problema ideologico”. Quanto all’aumento dell’aggravio contributivo per i rinnovi contrattuali, “siamo pronti a valutare con il ministro tecniche e regole per limitarne gli abusi, ma non è certo con l’innalzamento della contribuzione che si favorisce l’economia italiana”. Comunque se il decreto resterà quello circolato come bozza, “non dovrebbero esserci impatti” sui risultati di Openjobmetis.

Equita, ad esempio, fa notare che la somministrazione a tempo indeterminato ha un peso limitato, meno dell’1%, sul margine lordo, “dato che é una forma rischiosa per le agenzie per il lavoro”. I problemi dovranno affrontarli quanti si rivolgono all’agenzia per trovare un impiego.

“Noi – spiega Rasizza siamo preoccupati per loro: le aziende clienti, magari, per non avere l’aggravio contributivo della proroga ci chiederanno di sostituire il lavoratore con cui hanno già lavorato. Ancora una volta – sottolinea – ci vanno di mezzo loro e ci chiediamo perché il sindacato non si sia espresso su questo argomento”. In passato, secondo il manager, “ogni decreto sul lavoro non si è rivelato positivo. Forse – suggerisce – per qualcosa di così importante non conviene muoversi per decreti ma con le leggi e quindi avere tutto il tempo per potersi confrontare con ogni parte sociale e datoriale”.