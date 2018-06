Lavoro: Openjobmetis, errore penalizzare agenzie, indietro di 20 anni

Milano, 27 giu. (AdnKronos) – Con le norme contenute nella bozza del ‘decreto dignità’, che colpisce il rinnovo dei contratti a termine e lo staff leasing, ovvero la somministrazione a tempo indeterminato delle agenzie per il lavoro, “si torna indietro di vent’anni e non ne capiamo il motivo”. Rosario Rasizza, ad di Openjobmetis, una delle principali agenzie per il lavoro, l’unica quotata a Piazza Affari, è molto perplesso. “Quello che chiediamo a gran voce – dice all’Adnkronos – è di essere incontrati dal ministro Luigi Di Maio per poter spiegare in maniera pratica e concreta che cos’è un’agenzia per il lavoro, come si comporta e cosa fa”.

E questo per “evitare di essere considerati quello che non siamo”. Rasizza è molto “dispiaciuto” che Di Maio abbia paragonato le agenzie al ‘nuovo caporalato’. Diversamente, sottolinea, “noi rispettiamo i contratti collettivi nazionali ed è un peccato penalizzare uno strumento che ogni anno genera 1,8 miliardi di gettito Irpef, 2,5 mld di gettito Inps e 4 mld di retribuzioni”.