Lavoro: Polverini, su riders Di Maio torna su suoi passi e apre tavolo con aziende

Roma, 18 giu. (AdnKronos) – “Il ministro Di Maio è tornato sui suoi passi, proprio come c’eravamo permessi di consigliarlo ieri assieme alla capogruppo di Forza Italia Mariastella Gelmini, aprendo un tavolo di confronto con le aziende e le organizzazioni di rappresentanza dei lavoratori sul problema dei riders e soprassedendo ad un provvedimento unilaterale che avrebbe danneggiato entrambe le parti”. Lo afferma in una nota Renata Polverini, deputata di Forza Italia e responsabile del Dipartimento Lavoro del partito azzurro, commentando l’esito dell’incontro al ministero del Lavoro.

“La ‘bozza’ di provvedimento fatta girare in rete ed attribuita a fonti vicine al Ministro, rappresentava, probabilmente, – dice Polverini – un mero tentativo di intimidire una le parti in causa con una proposta che avrebbe messo fuori gioco non solo le imprese del settore ma anche gettato nel caos molte altre attività che impiegano saltuariamente lavoratori. Maternità, assicurazione, malattia e sicurezza sul lavoro sono obiettivi raggiungibili di comune accordo tra le parti mentre al Parlamento, come auspichiamo noi di Forza Italia, potrebbe essere affidato il compito, più complesso ed impegnativo, di definire una nuova cornice di tutele e diritti per i lavoratori dell’economia digitale e non solo. Su questo terreno di confronto il Ministro Di Maio potrebbe contare sicuramente sul nostro contributo e su quello delle parti sociali”.