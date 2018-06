Sci: Cortina 2021 incontra la Federation Internationale de Ski

Cortina, 18 giu. (AdnKronos) – Due giorni di incontri con i vertici e i delegati della FIS – Fédération Internationale de Ski, della FISI e di Infront per illustrare e discutere sull’avanzamento delle opere e sull’organizzazione dei Campionati del Mondo di Sci Alpino 2021: è questo l’appuntamento di martedì 19 e mercoledì 20 giugno che vede impegnati i diversi membri di Fondazione Cortina 2021, oltre all’Amministrazione Comunale.

Agli incontri parteciperanno, tra gli altri, Sarah Lewis (Segretario Generale FIS), Valerio Giacobbi (AD Fondazione Cortina 2021), Gianpietro Ghedina (Sindaco di Cortina), Loretta Piroia (Segretario generale FISI), Stefan Krauss (DG Infront).

I lavori, i cui esiti verranno illustrati alla stampa al termine del coordination meeting, valuteranno tutti i diversi ambiti di attività della Fondazione in vista dell’appuntamento iridato: dall’avanzamento dei lavori legati all’area sportiva e operation, a quelli legati alle infrastrutture sportive, per scorrere poi anche tutte le diverse partnership siglate e le varie attività di marketing, che vedranno Fondazione Cortina 2021 impegnata già da questo mese in molteplici rassegne e iniziative sul territorio.