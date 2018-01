Le On Ramp aprono il nuovo anno di CrossFit Arezzo

Un percorso per conoscere il CrossFit e per mettersi alla prova in una disciplina praticata oggi in oltre quindicimila sedi in tutto il mondo. CrossFit Arezzo ha aperto il nuovo anno rilanciando le On Ramp che, ogni settimana, proporranno minicorsi intensivi per presentare ai principianti tutte le caratteristiche di uno sport che, nato negli Stati Uniti, ha l’obiettivo di preparare il corpo nella sua completezza attraverso l’unione tra esercizi di ginnastica e pesistica. La società aretina, guidata da Alessio Piccolo e riconosciuta a livello internazionale, ha iniziato la propria attività ormai da quattro stagioni e fa oggi affidamento sull’entusiasmo di quasi ottanta atleti che ogni giorno si allenano nel box di via Newton. Ognuno di loro ha iniziato il proprio percorso sportivo all’interno di CrossFit Arezzo con la formula delle On Ramp che introduce alla disciplina spiegandone i movimenti fondamentali per favorirne l’efficacia e per garantire la più totale sicurezza nel muovere bilancieri ed altri attrezzi.

A partire dal 2018, il percorso proposto sarà strutturato attraverso un totale di tre incontri in cui gli aspiranti atleti proveranno i nove gesti che, studiati direttamente dall’ideatore del CrossFit Greg Glassman, sono alla base di ogni esercizio e di ogni sessione di lavoro, partendo dal corpo libero e arrivando fino ai sollevamenti. Questi movimenti permettono di allenare in maniera globale il corpo e sono insegnati da CrossFit Arezzo anche nei percorsi formativi svolti nelle scuole superiori con gli allievi dell’indirizzo Tecnico-Sportivo dell’Isis Buonarroti-Fossombroni e dell’indirizzo Sportivo del Liceo Scientifico. «Le On Ramp – spiega Piccolo, – rappresentano l’occasione per provare questo sport e per apprendere in tre incontri i gesti alla base di ogni movimento del CrossFit. Rinnovare l’impegno in questo percorso introduttivo è fondamentale per muovere i primi passi all’interno di CrossFit Arezzo e per favorirne la pratica sportiva in piena sicurezza».