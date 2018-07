Leonardo: con Milestone Aviation contratto per 21 elicotteri ad Aramco

Roma, 16 lug. (AdnKronos) – Leonardo e Milestone Aviation, società di leasing leader a livello mondiale appartenente a Gecas, hanno annunciato oggi di essere stati scelti da Aramco Overseas Company, società del gruppo Saudi Aramco che opera nel settore petrolchimico a livello globale, per il suo programma di rinnovo della flotta di elicotteri medi. Leonardo e Milestone hanno firmato un contratto per 17 elicotteri AW139 e opzioni per ulteriori quattro esemplari e Aramco riceverà il totale di 21 unità entro tre anni a partire da quest’anno. Leonardo e Milestone si sono aggiudicate il contratto con Aramco a seguito di una gara.

La stabilità finanziaria di Milestone, le straordinarie doti operative dell’AW139 di Leonardo e la capacità dei due partner di soddisfare i requisiti del cliente sono stati elementi fondamentali per rispondere al programma elicotteristico di Aramco. Inoltre, la soluzione offerta da Milestone per il leasing dell’intera flotta di elicotteri medi, oggetto del previsto rinnovo, è stata considerata dalla società petrolifera convincente per procedere ai propri investimenti in questo campo.

Milestone è il maggior proprietario al mondo di elicotteri civili di Leonardo, con attività di leasing per i suoi modelli avviate nel 2010. La flotta di elicotteri di Leonardo appartenente a Milestone supererà le 100 unità una volta consegnati i 21 esemplari del recente contratto. La collaborazione di Milestone con Aramco è stata avviata nel 2016 con il leasing di tre AW139, il primo in assoluto per la società petrolifera.

