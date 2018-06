Roma, 22 giu.(AdnKronos) – Sfuriata scandinava sull’Italia. A 24 ore dall’, correnti fresche dall’Europa settentrionale porteranno intenso maltempo al Nordest e sulle zone adriatiche, con il rischio di nubifragi. Temperature anche in brusco calo: insomma, l’estate non ingrana. “Il nostro Paese – fanno sapere gli esperti de ‘IlMeteo.it’ – continua ad essere interessato da correnti instabili settentrionali che, a più riprese, scatenano temporali e piogge. L’aria fredda in ingresso determina anche uno calo delle temperature, sia massime che minime”.VENERDÌ 22 – Forti temporali dal Triveneto si portano verso la Lombardia orientale, l’Emilia Romagna e poi giù verso tutte le Regioni adriatiche e la Toscana centro-orientale. Intenso maltempo su Marche e Abruzzo.SABATO 23 – Ultimi temporali forti in Puglia e poi sulla Calabria, isolati sui settori alpini occidentali.

DOMENICA 24 – Temporali a tratti intensi sui settori alpini, localmente anche verso zone di pianura piemontesi, poi su Prealpi venete. Molte nubi al Centro, con possibili piogge lungo i rilievi appenninici; piovaschi al Sud peninsulare e sulla Sicilia orientale.